В ДК ОАО «Мозырский НПЗ» прошел тематический вечер под названием «Пока мы помним – мы живем!».

Встреча боевых товарищей, тех, кто прошел через горячий Афганистан. На торжественное собрание и праздничный концерт пришли те, кто причастен к событиям 30-летней давности – выводу советских войск из Афганистана. В адрес воинов-интернационалистов в День памяти, 15 февраля, звучали особые слова признательности за то, что с честью выполнили свой долг.

Мужественные песни про мужественных людей. Со сцены звучали пронзительные музыкальные поздравления. Художественный руководитель народного молодежного театра «Легион» Александр Мазьков в этот вечер тоже пел. Его выступления были симбиозом музыки и театрального искусства.

Подарком стало выступление вокальной группы «Славяне» из числа воинов-интернационалистов и офицеров запаса. Трогательных моментов в этот вечер было действительно много. Минутой молчания помянули тех, кто так и не вернулся из Афганистана, а также офицеров и солдат, которые спустя время после службы ушли из жизни. Корзина цветов, как дань памяти о тех, кто погиб, благодарность за их подвиг, с торжественного мероприятия отправилась на Курган Славы к памятному знаку.