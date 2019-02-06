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Рубрика: Новости

В Беларуси либерализованы вопросы пребывания и транзита законопослушных граждан в пограничной зоне и полосе.

6 февраля 2019, 20:13

Мозырский пограничный отряд информирует, что вступил в силу Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности». Изменен порядок въезда и пребывания в пограничной полосе и пограничной зоне, в этой области произошла либерализация правил.
Согласно изменениям в законодательстве появились и некоторые запреты, в частности, они касаются проведения фото и видеосъемки в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.
В государственном пограничном комитете уверены, чтопринятые изменения будут способствовать развитию и совершенствованию белорусского законодательства в сфере государственной пограничной политики и обеспечения безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан, а также общественных и государственных интересов.

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