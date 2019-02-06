В Беларуси либерализованы вопросы пребывания и транзита законопослушных граждан в пограничной зоне и полосе.

Мозырский пограничный отряд информирует, что вступил в силу Закон Республики Беларусь от 9 января 2019 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности». Изменен порядок въезда и пребывания в пограничной полосе и пограничной зоне, в этой области произошла либерализация правил.

Согласно изменениям в законодательстве появились и некоторые запреты, в частности, они касаются проведения фото и видеосъемки в пределах пограничной зоны и пограничной полосы.

В государственном пограничном комитете уверены, чтопринятые изменения будут способствовать развитию и совершенствованию белорусского законодательства в сфере государственной пограничной политики и обеспечения безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан, а также общественных и государственных интересов.