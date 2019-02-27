Условный пожар в котельной

Пожар в котельной, горят два насоса, огонь распространился на соседнее оборудование, пострадало 2 человека. К счастью, ЧП не реальное. Такова вводная проводимых учений, которые на этот раз решено было провести на сетях жизнеобеспечения. Старший оператор Николай Марганов самостоятельно приступает к тушению пожара. Уже через считанные минуты на место прибывают службы экстренного реагирования. 6 пожарных расчетов, скорая, аварийная газовая служба, бригада электросетей. У каждого своя задача, но от слаженной работы всех задействованных служб зависит итоговый результат. Для координации действий разворачивается штаб по ликвидации ЧП.

Скорая оказывает первую помощь и увозит пострадавших. Бригада электросетей обесточивает объект. Сотрудники горгаза сталкиваются с дополнительными сложностями, опять же по легенде. На месте отключения чувствуется запах газа. Проводится обследование 50-метровой зоны и обнаруживается утечка, которую оперативно устраняют.

Подобные учения на сетях жизнеобеспечения проводятся регулярно. Запланированные вводные основаны на реальных событиях. В результате всем участникам удается отработать на практике последовательность действий при возникновении чрезвычайной ситуации и проверить готовность всех служб к ликвидации аварий на сетях жизнеобеспечения. Учения на котельной прошли в рамках республиканской акции «Единый день безопасности».