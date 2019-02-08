У подушек тоже есть характер,среди них тоже есть «белые вороны». В музыкальном колледже прошла премьера спектакля «Душа Подушки»

У подушек тоже есть характер, среди них тоже есть «белые вороны». В Музыкальном колледже прошла премьера спектакля под названием «Душа Подушки». В качестве главного персонажа – подушка «Гречик». Постановку посмотрела наша съемочная группа.

У подушки тоже есть душа и она тоже может испытывать чувства. Спектакль, который сыграли на сцене музыкального колледжа отличали простые декорации, очень простые костюмы, но совсем не простая смысловая наполненность. Учащиеся колледжа под руководством преподавателя Дениса Тесакова на этот раз замахнулись на Олжаса Жанайдарова и его пьесу «Душа подушки». Действие происходит в детском саду, где живут наши герои – подушки. Их предназначение – дарить детям волшебные сны. У каждой подушки своя история, свой характер и внешность. Но самым необычным обитателем спальни оказывается Гречик. Подушка с необычным наполнением. В спектакле роль сыграла второкурсница Настя Реут. Актерские способности она начала развивать именно в колледже.

В свою очередь Денис Тесаков в качестве режиссера выступает уже во второй раз. Уверенности придал дебют, который состоялся на этой сцене в прошлом году.

Актеры – не только учащиеся колледжа. Например, Денис, который на сцене сыграл мальчика Костю, ради которого в сад и привезли необычную подушку, учится в музыкальной школе.

Душевные метания самого Гречика, желание окружения изменить, переделать необычную подушку, набив ее перьями. И добрый финал, Костя спасает Гречикаи увозит его домой. А жители сонного царства, подушки, наконец, понимают, что дружба сильнее условностей. Быть толерантными, принимать окружающих такими, какие они есть, а еще не стараться быть «как все». В этом главный смысл спектакля. Именно его актеры пытались донести до зрителей.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ