Травма в результате ДТП, сильный ожог, обморок, инсульт и укус змеи. На базе медицинского колледжа открыт учебно-тренировочный центр по оказанию первой помощи

Как только происходит различного рода ЧП, многие бросаются снимать происходящее на камеру, подсчитывая в уме будущие лайки под видео, а должны в первую очередь бежать на помощь пострадавшему. Ведь от того, насколько грамотно и быстро провести реанимационные действия до приезда профессиональных медиков, напрямую зависит жизнь и здоровье человека. Мозыряне могут получить важные знания в медицинском колледже. Здесь с недавних пор начал работу учебно-тренировочный центр. Профессионалы расскажут, покажут, а после совместно отработают алгоритм действий на манекенах.

Ситуаций, когда счет идет на секунды, множество: ребенок проглотил инородное тело, в результате дорожного происшествия серьезно пострадали люди, прохожий внезапно потерял сознание. Остановить кровотечение, провести искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердце. Самые первые и очень важные действия до приезда медиков. Курсы организованы на платной основе.