Товары легкой промышленности пытались незаконно реализовать в Мозыре

При проведении контрольных мероприятий в Мозыре сотрудниками Оперативной таможни выявлена реализация 3 тысяч единиц товаров без соответствующих документов, которые бы свидетельствовали о законности их ввоза на территорию Беларуси. Это одежда и обувь, которая была ввезена на территорию республики с нарушением правил торговли и оказания услуг населению. Начат административный процесс. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50 % от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно реализуемых товаров.