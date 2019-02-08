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Рубрика: Новости

Товары легкой промышленности пытались незаконно реализовать в Мозыре

8 февраля 2019, 20:42

При проведении контрольных мероприятий в Мозыре сотрудниками Оперативной таможни выявлена реализация 3 тысяч единиц товаров без соответствующих документов, которые бы свидетельствовали о законности их ввоза на территорию Беларуси. Это одежда и обувь, которая была ввезена на территорию республики с нарушением правил торговли и оказания услуг населению. Начат административный процесс. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50 % от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно реализуемых товаров.

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