Свои предложения по совершенствованию законодательства в вопросах социальной защиты инвалидов внесли участники мозырского круглого стола

В Беларуси идет подготовка проекта Закона «Об изменении законов по вопросам социальной защиты инвалидов», который будет направлен на обеспечение равенства и полноправного участия инвалидов в жизни общества. По этому поводу в Мозыре прошел круглый стол, организатором которого выступила местная организация «Белая Русь».

На круглый стол, проведение которого инициировала Мозырская организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь», собрались представители всех заинтересованных ведомств: соцзащиты, Красного Креста, представители различных групп людей, которые имеют особенности психофизического развития. Тема весьма актуальна – в Беларуси идет совершенствование законодательства осоциальной защиты инвалидов», который будет направлен на обеспечение равенства и полноправного их участия в жизни общества. Представители Беларусбанка рассказали о том, какие «банковские продукты» предусмотрены специально для инвалидов, к примеру, кредиты со сниженной процентной ставкой и вклады с повышенной. К тому же отделения стараются сделать максимально комфортными для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Белорусское общество постепенно движется к безбарьерной среде и в плане передвижения по улицам, возможностью посещения магазинов и других общественных объектов, а также в плане обучения и трудоустройства. Проблемные вопросы, которые были затронуты на мозырском круглом столе, будут оформлены документально и переданы в гомельскую организацию «Белая Русь», а уже после, минуя несколько инстанций, в Палату Представителей. Таким образом , предложения, полученные на местах, аккумулируются в общий единый Закон.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ