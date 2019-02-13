Студенты Мозырского педуниверситета в канун Дня Святого Валентина приняли участие в душевной акции «От сердца к сердцу»

Приобрести эксклюзивные подарки ручной работы и поддержать молодых людей, которые, как никто другой, нуждаются в самых разных проявлениях любви. В канун Дня Святого Валентина студенты Мозырского педагогического университета стали активными участниками акции «От сердца к сердцу». В фойе главного корпуса для них была организована выставка-продажа изделий хэнд-мэйд. Над каждой куклой, гномиком или подушкой долго и, главное, с душой, трудились подопечные отделения дневного пребывания для молодых инвалидов.

Вырученные на ярмарке деньги пойдут на покупку новых материалов для занятий в отделении дневного пребывания. Авторские изделия, между тем, на студенческой перемене разлетались быстрее, чем горячие пирожки в столовой. Ведь именно молодежь активно поздравляет друг друга с Днем Святого Валентина. А значит, парни и девушки тщательно подходят к выбору «того самого подарка», который действительно «от сердца».

Праздничную атмосферу во время акции «От сердца к сердцу» поддержали талантливые исполнители. Градус настроения каждого студента повысили танцы на импровизированной дискотеке.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ