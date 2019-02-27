Среди регионов Мозырщина в лидерах по наполняемости государственной казны

На основании данных о поступлениях бюджетных платежей, контролируемых налоговым ведомством, сайт «Завтра твоей страны» составил рейтинг регионов, формирующих львиную долю доходов белорусской казны. Мозырский район занял первое место по объему налоговых перечислений в консолидированный бюджет страны. Конечно, такой результат во многом обусловлено расположением на нашей территории одного из крупнейших и самых успешных предприятий страны –Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Кроме Мозырщиныглавными регионами области, которые внесли весомую лепту налоговых ресурсов в бюджет в прошлом годустали Речицкий, Светлогорский, Калинковичский и Рогачевский районы.

Второе место по объему положенных в казну денег занял Солигорскийрайон с еще одним гигантов «Беларуськалием». У занявшего третье место Бобруйска и Бобруйского района нет ярко выраженного лидера в промышленности, но есть несколько важных для белорусской экономики предприятий («Белшина», «Бобруйскийбровар», «Оазис групп»).В исследовании не учитывались данные по Минскому району, областным центрам и их районам.