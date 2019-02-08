Спасатели бьют тревогу и призывают мозырян-рыбаков к благоразумию!

Лед таит опасность. Одна из последних трагедий произошла в Житковичах – утонул природоохранный инспектор. Мозырские спасатели бьют тревогу.

Ніхто з дамашніх не згадае, чымрэчкаКостусязваймае, якая іхзвязаласіла. І чымяна так хлопцуміла.А вот настоящие рыбаки, те, которые заядлые, отлично понимают героя Якуба Колоса из поэмы «Новаязямля». Речка действительно манит. Тем более сейчас: мороза крепкого нет, солнце заряжает витамином Д на полную, свежий воздух – лучшее лекарство от хандры. Рыбалка –

не ради улова, а ради удовольствия. И даже, если она, мягко говоря, небезопасная. Только на этой неделе в области – несколько жертв своей опрометчивости. В Житковичах природоохранные инспекторы провалились под лед, один из них утонул. Спасатели бьют тревогу и призывают мозырян к благоразумию! Припять таит опасность. Из-за колебания температур на реке образовались промоины. Даже в затонах выходить на лед опасно. Но это не останавливает любителей зимнего клева. Нравоучения воспринимают скептически, мол, рыбаки мы опытные, за годы всю теорию уже давно отработали на практике. Однако специалисты, исходя уже из своей практики, знают: излишняя самоуверенность и беспечность зачастую становятся причинами трагедии.

Рыбачьте на здоровье, главное, чтобы здоровье не пострадало. Говорят спасатели и добавляют – для этого нужно соблюдать элементарные правила безопасного поведения и не отключать инстинкт самосохранения. Пешня или палка для проверки толщины льда, спасательный жилет и прочная веревка длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 граммов на другом. Это элементарный набор любителя зимней рыбалки, который не хочет попасть в неприятную в первую очередь для себя же историю. В ближайшее время синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Поэтому и запрет на выход на реку сохранится. Что касается озер и других стоячих водоемов, то нужно трезво оценивать ситуацию в каждом конкретном случае. Минимальная безопасная толщина льда –7 сантиметров.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ