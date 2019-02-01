Сотрудник одного из предприятий Мозыря пришел нетрезвым на работу, и затем – подделал акт медицинского освидетельствования. Какое наказание следует за подобное преступление, узнаете из нашего сюжета.
Организация, в которой трудился мозырянин, выступала подрядчиком на крупном промышленном объекте в Мозыре. Строгий подход к делу подчеркивался ежедневным контролем на алкоголь на проходной. В одно декабрьское утро охрана не допустила 34-летнего сотрудника на рабочее место, и отправила проходить дополнительное медицинское освидетельствование.
Медики подозрения охраны подтвердили. Но, подобрав цвет стержня и даже подделав почерк, в акте медицинского освидетельствования мозырянин дописал «состояние алкогольного опьянения отсутствует». После этого в его жизни стала отсутствовать работа, но появилось уголовное дело. Материалы расследования уже переданы в суд. Санкция статьи 380 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Сотрудник одного из предприятий Мозыря пришел нетрезвым на работу, затем подделал акт медицинского освидетельствования
Сотрудник одного из предприятий Мозыря пришел нетрезвым на работу, и затем – подделал акт медицинского освидетельствования. Какое наказание следует за подобное преступление, узнаете из нашего сюжета.
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