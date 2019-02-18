Соревнование по пулевой стрельбе прошло среди ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Активный человек остается активным в любом возрасте. В зале Мозырского центра туризма и краеведения детей и молодежи собрались ветераны труда, люди, которые всегда вели за собой и с годами не утратили свой пыл. Соревнование по пулевой стрельбе среди ветеранов проводится впервые. По традиции мероприятие началось с торжественного построения. Сегодня в строю, причем и в прямом, и переносном смысле, 42 ветерана труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Спортивное мероприятие – одно из многих, проводимых в рамках «Неолимпийских игр».

4 рубежа, две мишени и несколько попыток. Пока одни ветераны били в цель, другие пребывали в активном ожидании. По словам организаторов, с каждым годом число желающих принять участие в спортивных состязаниях только прибавляется.