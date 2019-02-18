С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Соревнование по пулевой стрельбе прошло среди ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

18 февраля 2019, 20:24

Активный человек остается активным в любом возрасте. В зале Мозырского центра туризма и краеведения детей и молодежи собрались ветераны труда, люди, которые всегда вели за собой и с годами не утратили свой пыл. Соревнование по пулевой стрельбе среди ветеранов проводится впервые. По традиции мероприятие началось с торжественного построения. Сегодня в строю, причем и в прямом, и переносном смысле, 42 ветерана труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Спортивное мероприятие – одно из многих, проводимых в рамках «Неолимпийских игр».
4 рубежа, две мишени и несколько попыток. Пока одни ветераны били в цель, другие пребывали в активном ожидании. По словам организаторов, с каждым годом число желающих принять участие в спортивных состязаниях только прибавляется.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»