Собака-путешественница. В Житковичи приехала на дизеле, в Мозырь вернулась на такси

Мозырская дворняжка Рыжуля самостоятельно отправилась в путешествие по Беларуси. Очевидцы утверждают, что неоднократно видели ее в дизелях. Потеряшку искали волонтеры и нашли, в Житковичах. Назад на малую родину путешественница вернулась с комфортом, на такси. Подробности этой истории в нашем репортаже.

Ее адрес не дом, а улица. Обаятельный рыжий щенок на станции Мозырь появился летом 2018 и сразу же завоевал любовь местных жителей. Оказалось, эта девочка. Кличка напрашивалась сама собой – Рыжуля. Дальнейшей судьбой дворняжки озаботились волонтеры, поэтому было принято решение ее стерилизовать. Рыжуля попала под программу регулирования численности безнадзорных животных, ее активно и не один год проводит общественное объединение «Верные друзья». После операции у Рыжули появилась красная бирка на ухе, которая сигнализирует о том, что собака может смело жить на городской улице. Она не может размножаться, привита от бешенства и главное – у нее коммуникабельный и дружелюбный характер и она не представляет угрозу человеческому обществу. Пару недель назад Рыжуля пропала. Неравнодушные стали переживать, ее искать и нашли, благодаря соцсетям, в Житковичах. Оказывается, путешественницами могут быть не только лягушки, но и собаки. Как утверждают очевидцы, за более чем 100 километров от Мозыря Рыжуля добралась на дизеле, с пересадками, а назад вернулась с комфортом, на такси, даже фото имеется.

Программа стерилизации и вакцинации бездомных животных реализовывается уже 4 года. Инициаторы проекта поначалу переживали, как приживется благотворительный почин на мозырской земле, как отнесутся горожане. В целом, сегодня можно говорить об определенном успехе. Красная бирка на ухе животного уже не вызывает удивления у мозырян и даже у жителей соседних Калинковичей. Таким образом собак социализируют в человеческое общество. Это не украшение, это метка – собака неопасна, также это своего рода стоп-сигнал для служб отлова. За годы через программу прошли порядка ста собак, все бирки имеют порядковый номер. Волонтеры отслеживают судьбу животного.

К зоозащитникам постоянно обращаются представители предприятий, рядовые мозыряне. Просят помочь со стерилизацией и прививками. Сейчас в пункте временного пребывания безнадзорных животных находятся три недавно стерилизованные собаки. После периода реабилитации, а это 10 дней, и после прививки против бешенства дворняжки отправятся к своим опекунам. К примеру, Мотя вернется охранять территорию домостроительного комбината.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ