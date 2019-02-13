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Рубрика: Новости

Смотровая комиссия работала на территории ЖЭУ-1

13 февраля 2019, 20:50

Смотровые комиссии – эта одна из форм работы с населением, которая в Мозырском районе используется уже давно. Представители коммунального хозяйства, образования, МЧС, милиции, социальной службы, энергонадзора посещают квартиры и дома, чтобы выявить проблемы на местах, параллельно занимаются профилактикой, дают рекомендации, как сделать условия проживания более безопасными, чтобы предотвратить различного рода чрезвычайные ситуации.Смотровая комиссия во вторник работала на территории ЖЭУ-1

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