Смотровая комиссия работала на территории ЖЭУ-1

Смотровые комиссии – эта одна из форм работы с населением, которая в Мозырском районе используется уже давно. Представители коммунального хозяйства, образования, МЧС, милиции, социальной службы, энергонадзора посещают квартиры и дома, чтобы выявить проблемы на местах, параллельно занимаются профилактикой, дают рекомендации, как сделать условия проживания более безопасными, чтобы предотвратить различного рода чрезвычайные ситуации.Смотровая комиссия во вторник работала на территории ЖЭУ-1