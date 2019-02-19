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Рубрика: Новости

Сила, ловкость и строевая подготовка. Старшеклассники собрались на традиционное соревнование «А ну-ка, парни»

19 февраля 2019, 20:37

На время спортивный зал 12 школы превратился в армейский плац. Здесь проходит ставший уже традиционным конкурс «А ну-ка, парни». На Мозырщине он проводится с 2009 года. Кроме четкого шага, ребята должны показать физическую подготовку. Из силовых– соревнования по подтягиванию и поднятию гири. Пригодились участникам и навыки, полученные на занятиях по допризывной подготовке. На скорость собирают-разбирают автомат Калашникова и соревнуются в пулевой стрельбе. Состязания организованы отделом образования и проходят при поддержке Мозырской районной организации «Белорусского союза офицеров». С каждым годом конкурс «А ну-ка, парни» собирает все больше участников. На этот раз соревновались команды из 20 школ района.
Современное поколение часто называют детьми, рожденными с кнопкой на пальце. Выбравшись из виртуального мира, подростки продемонстрировали хорошую физподготовку и армейские навыки. Третье место заняла команда 16 школы. Вторыми стали ребята из школы №8. Лидером на этот раз стала школа №9.

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