Семинар в Калинковичах для индивидуальных предпринимателей

В зале исполкома – индивидуальные предприниматели, ремесленники, те, кто, только хочетпополнить их ряды, работать на себя. А для того, чтобы бизнес приносил доход, а не приятности, надо следовать букве закона. С 1 января 2019 года Налоговый кодекс излагается в новой редакции.Представители налоговой инспекции по Калинковичскому району знакомили с наиболее значимые для бизнеса изменениями. Например, сроки для зачета и возврата налогов увеличиваются с 3 до 5 лет, ограничивается размер пени, начисляемой за неуплату налога: размер пени не будет превышать размер налогового обязательства (сейчас размер пени не ограничен и по факту может превышать сумму неуплаченного налога в несколько раз). Устанавливается возможность уплаты сумм налогов за счет средств дебитора-должника индивидуального предпринимателя. Ранее такая возможность была только в отношении юридических лиц.Для белорусских организаций вводится обязанность предоставлять в налоговые органы сведения не только об открытии счетов в иностранных государствах, но и отчетность о движении денежных средств по этим счетам. Фонд соцзащиты рассказал о своих нюансах. С 2019 года ИП и приравненные к ним по уплате физические лица освобождаются от обязательной уплаты взносов в бюджет Фонда в случае отсутствия дохода по причине неосуществления деятельности. Обратили внимание и на то, что самозанятым лицам необходимо оценивать и планировать свое пенсионное будущее уже сегодня, ведь предоставлена возможность, при условии уплаты обязательных страховых взносов не менее, чем с размера минимальной заработной платы) получить право на пенсию при достижении пенсионного возраста, инвалидности, потере кормильца. Пояснения дали и специалисты торговли, «Белтаможсервиса», МЧС. Получить полные ответы на новые вопросы. Такая форма работы, разъяснение и объяснение, оказалась весьма эффективной.