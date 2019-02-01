Заслуженный любительский коллектив Беларуси Театр танца «Алексис» празднует день рождения. Ровно 20 лет назад, 1 февраля 1999 года, впервые заявил о себе творческий проект Александра Зенченко.

Ровно 20 лет назад, 1 февраля 1999 года, мозырянин Александр Зенченко, сделал первый серьезный шаг к своей мечте, и объявил о создании танцевального коллектива «ALEXIS». Талантливый хореограф не просто собрал в одном проекте ребят, в которых любовь к танцу заложена на генетическом уровне. Он увел их с улицы, и много лет посвятил тому, чтобы задать своим танцорам правильные жизненные ориентиры, выработать характер. Два десятка лет танцевальная студия Дворца культуры нефтеперереботчиков росла и развивалась. Сегодня это уже Театр танца, который гордо носит звание Заслуженного любительского коллектива Беларуси. Современный«ALEXIS» — это основные составы разной возрастной группы, несколько хобби-классов для взрослых и группы, в которых мальчишки и девчонки от 4-5 лет продолжают влюбляться в танец. Хип-хоп, джаз-фанк, модерн, контемпорари, вог, восточный танец и дэнс-шоу. Педагоги Театра танца – его же выпускники, которые искренне и с душой преподают в своих студиях. Количество наград и медалей «ALEXISа», завоеванных на республиканских и международных конкурсах, уже сложно сосчитать. Мозырских танцоров знают, как участников «Детского Евровидения», «Славянского базара», «Дельфийских игр», телевизионных проектов. На встречу выпускников соберутся десятки ребят, которые когда-то еще малышами пришли в зал за руку с родителями. Сделав первые па, остались на сцене на долгие годы. Сцене, которая подарила им возможность воплотить мечту. С Днем рождения, «ALEXIS»!