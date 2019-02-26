С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

С 1 марта устанавливается запрет на лов щуки

26 февраля 2019, 20:39

В рыболовных угодьях Республики Беларусь с 1 марта устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Запрет направлен в первую очередь для сохранения популяции этого вида рыбы. Ведь щука идет на нерест одной из первых. В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен назад в водную стихию. В противном случае нарушителю придется заплатить за вред, причиненный окружающей среде, – 229,5 рубля (это 9 базовых величин). Кроме того, нарушителю грозит административный штраф в размере от 510 до 1275 рублей (это от 20 до 50 базовых величин). При причинении вреда в 100 базовых величин предусмотрена уже уголовная ответственность. Ловить щуку нельзя до 15 апреля.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»