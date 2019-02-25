Пьяному не место за рулем! С 22 февраля по 3 марта на территории Гомельской области ГАИ проводит профилактическое мероприятие

По 3 марта включительно ГАИ Гомельской области акцентирует внимание на борьбу с пьянством за рулем. В рамках профилактического мероприятия будет усилен контроль за физическим состоянием водителей, организованы специальные рейды по выявлению нетрезвых водителей, в том числе и в агропромышленном комплексе. Наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам массового отдыха, увеселительным и развлекательным заведениям.

В январе текущего года на территории Гомельщины привлечены к административной ответственности 193 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В прошлом году в Гомельской области «нетрезвые» водители совершили 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли и 48 – получили травмы различной степени тяжести.

Согласно Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за управление транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а также отказ от прохождения освидетельствования влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За повторное в течение года такое правонарушение помимо административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Также госавтоинспекторы призывают свидетелей противоправных поступков не оставаться равнодушными к происходящему и стараться всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель – незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение милиции. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.