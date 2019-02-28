Прием граждан по личным вопросам провел инспектор по Гомельской области управления регионального развития главного управления по делам государственных органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь Александр Логвин

Прием по личным вопросам анонсировался заранее. На встречу записались двое мозырян. Первый вопрос касался суммы выплат и других вознаграждений тем, кто поспособствовал выявлению коррупции. Сегодня человеку, который помог раскрытию коррупционного преступления, относящегося к категориям тяжких или особо тяжких, выплатят не более 50 базовых величин. По мнению мозырянина – сумма недостаточная. Второе обращение – по поводу несогласия с действами правоохранительных органов, суда и следствия.

Каждая подобная встреча – возможность услышать глас народа и выявить существующие на местах проблемы.