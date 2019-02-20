Познавательно-развлекательная программа для детей «Служу Отечеству»

В канун Дня защитников отечества во Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода организовали познавательно-развлекательную программу для детей «Служу Отечеству» В зале собрались сотни школьников. Несколько слов о самом празднике и поздравления от настоящего полковника, военного комиссара Мозырского, Наровлянского, Ельского районов Виктора Кобраля.

Ребята постарше – в качестве ведущих, дети помладше – в роли артистов. Праздник получился по-настоящему детским. Музыкальные номера чередовались с интерактивными играми и конкурсами. В программе также показательные выступления воспитанников спортивных секций и встреча с кинологом и его четвероногим другом. По выходу из зрительного зала детей ожидало еще одно интересное занятие. Военнослужащие Мозырского погранотряда привезли на праздник оптико-электронный тренажер для обучения стрельбе.

Лидия Потар, Олег Фицнер, ТКМ