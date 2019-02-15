Последствия пожара на улице Нелидова

19 декабря прошлого года в Мозыре на ул. Нелидова в двухэтажном доме произошел пожар. Хозяин квартиры, в которой случилось возгорание, погиб. Сгоревшее жилье до сих пор остается не пригодным для жизни. Не может вернуться в свою квартиру и Надежда Тытюк, которая жила этажом ниже. В причинах и разбиралась наша съемочная группа.

Дом №14 по Нелидова окружен строительным забором. Идет плановый капитальный ремонт. О пожаре, который случился в одной из квартир, напоминает лишь закопчённый потолок в подъезде. Трагедия произошла 19 декабря. Тогда в результате пожара погиб мужчина. По мнению спасателей, причиной трагедии стала его собственная беспечность, за которую он поплатился жизнью. Соседке снизу Надежде Павловне чужая ошибка стоила немало здоровья. В одночасье она лишилась всего нажитого, а самое страшное, осталась без крыши над головой. Вот уже два месяца женщина вынуждена жить у дочери.

Примерно в таком неизменном состоянии квартира оставалась на протяжении всего времени. Эти кадры были сделаны буквально на этой неделе. Надежда Павловна обивала пороги, но решить вопрос удалось не сразу. Жилье приватизировано, страховки нет, виновник происшествия погиб, а его наследники еще не вступили в свои права. В Мозырском коммунальнике говорят, ситуация неординарная. Но на сегодняшний день работы по восстановлению конструкций завершены.

А вот вопрос возмещения убытков еще остается открытым. Напомним, что ни одна из квартир не была застрахована. Сторонам лучше искать компромисс.

Надежда Павловна настроена решительно. Говорит, что очень хочет побыстрее вернуться домой.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ