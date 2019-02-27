Посевные площади кукурузы на зерно в Гомельской области в этом году увеличат в два раза по сравнению с 2018-м

По сообщению БЕЛТА, в прошлом году в Гомельской области под кукурузу на зерно было отведено 60 тыс. га. На 2019 запланировано увеличение посевных площадей в два раза, до 113 тыс. га.Произойдет это как за счет распашки неиспользуемых земель, так и за счет уменьшения в общей структуре других культур. Под кукурузу на силос отведут почти 250 тыс. га.Яровой сев колосовых, зерна и зернобобовых в области планируют провести на площади около 120 тыс. га. Картофель займет 5 тыс. га, овощи — 2,3 тыс. га.

Завершается в регионе подготовка техники к полевым работам. Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник поставил аграриям и руководителям районов задачу закончить все работы по подготовке машинно-тракторного парка региона в строго установленные сроки, а также своевременно провести посевную на высоком технологическом уровне.