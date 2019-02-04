«Подготовка рабочих кадров для региона». Областной семинар в Мозыре

В Мозыре прошел семинар по теме «Подготовка рабочих кадров для региона», на который съехались руководители учреждений среднего специального и профессионального образования со всей Гомельской области. Всего около 40 человек. Семинар прошел на базе трех учреждений: лицея строителей, геологии и политехнического колледжа. Кроме того, участники посетили Мозырский НПЗ, который является крупнейшим заказчиком кадров.

На семинар по подготовке рабочих кадров съехались руководители учреждений среднего специального и профессионального образования со всей Гомельщины, а также представители главного управления образования областного учебно-методического центра. Проблема качественной подготовки рабочих по востребованным специальностям в последние годы стоит довольно остро. Среди самых дефицитных специалистов – строители. О том, как учат профессии, рассказали на конкретных примерах. В лицее строителей гости посетили сразу несколько мастерских. Например, в этой изучают нанесение всех видов декоративной штукатурки. В столярной мастерской ребята не только отрабатывают навыки, но и занимаются производством. Причем уже на первом курсе. Долото и стамеска – в прошлом. В лицее учащиеся осваивают современное станочное оборудование. В мастерской по подготовке электросварщиков тоже используют современные аппараты. Под руководством мастера Дениса Позняка ребята освоили производство вот таких столов-трансформеров. Одно легкое движение и стол превращается в скамью и обратно.В музейной комнате «Архитектура и этнография Полесья» будущих строителей возвращают в прошлое. Как и из чего строили наши предки? Поучиться есть чему.

Семинар продолжился на Мозырском нефтеперерабатывающем, крупнейшем заказчике кадров. Участники побывали в центральной операторной комплекса ЛК6У №1. Именно с этой установки начинался НПЗ. Кроме небольшого экскурса в историю и современность начальник ТКП Николай Дашкевич рассказал о том, в каких специалистах нуждается производство. Кадры для НПЗ готовят в двух университетах Беларуси. В 2009 году завод заключил договор и с Политехническим колледжем о подготовке специалистов по специальности «Переработка нефти и газа». В течение 5 лет завод гарантировано принимал на работу всех выпускников. Анатолий Щербаков был в числе первых. В Мозырь переехал из Добрушского района. На сегодняшний день он квалифицированный оператор с пятилетним стажем. Необходимость в самостоятельной подготовке операторов сегодня уже отпала.

Опыт взаимодействия с нанимателями, проблемы трудоустройства и развитие материальной базы. На семинаре обсудили массу важных и острых на сегодняшний день вопросов. Идти не в ногу со временем, а на шаг впереди, учитывать требования рынка труда и взаимодействовать с нанимателями. При выполнении всех этих задач будущее есть и у учреждения образования, и у его выпускника.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ