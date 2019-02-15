Платить государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении правильно

«Транспортный налог» или «Налог на дороги»– так Беларуси принято называть обязанность автовладельцев оплачивать государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В связи с изменением базовой величины с 1 января появились некоторые нюансы.

Пошлина за каждое транспортное средство оформляется отдельным платежным документом. Документ, подтверждающий факт оплаты предъявляется сотрудникамУП «Белтехосмотр»,перед оформлением разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Прохождение процедуры техосмотра оплачивается отдельно.

В Налоговом Кодексе Республики Беларусь (редакция 2019 года), предусмотрено, что в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3 статьи 287 «Сроки и порядок уплаты государственной пошлины», государственная пошлина уплачивается по ставке или исходя из размера базовой величины, установленных на день обращения за совершением юридически значимых действий в органы, взимающие государственную пошлину.То есть, если оплатил налог 26 декабря 2018 года на участие в дорожном движении, а техосмотр запланировал провести в 2019 году, то с учетом того, что с 1 января увеличился размер базовой величины (сейчас она составляет 25 рублей 50 копеек), для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, нужно доплатить разницу исходя из ставки базовой величины на день обращения.Пример, автомобиль Ауди-80. Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в декабре 2018 года на него составляла 6 базовых величин. Это было 147 рублей. Техосмотр владелец прошел в феврале 2019. Заплатил за него. Но чтобы получить само разрешение на допуск, так называемую наклейку на лобовое стекло, необходимо доплатить разницу в базовых. Сейчас шесть базовых – это 153 рубля. Соответственно нужно доплатить шесть рублей.