Перекрыт канал поставки наркотиков на территории Гомельской области. К криминальной схеме причастны жители Калинковичей и мозырянин

Оперативники провели успешную операцию по пресечению канала поставки и сбыта наркотических средств. Первоначально были задержаны пять человек – четверо жителей Калинковичей и один мозырянин. Впоследствии трое сбытчиков были арестованы, а двух покупателей отпустили под подписку о невыезде. Мозырянин и житель Калинковичей попались на хранении наркотиков. В момент задержания они пытались избавиться от свертков. В ходе осмотра их автомобилей были обнаружены пакетики с растительным веществом.По месту жительства одного их арестованных найдены два больших спрессованных полиэтиленовых пакета с зеленой измельченной массой растительного происхождения весом более килограмма. На чердаке дома его родственников обнаружены и изъяты высушенные кусты конопли и измельченная трава. Первые результаты экспертизы подтвердили,растительное вещество – это марихуана. Правоохранители предполагают, что часть зелья поставлялось из-за рубежа, остальное произведено из местной дикорастущей конопли.Возбужден ряд уголовных дел. Фигурантам, возраст которых варьируется от 25 до 29 лет, инкриминируют незаконное хранение и сбыт наркотических средств. На машины наложен арест.