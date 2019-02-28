Передовиков социально-экономической сферы Мозырского района будут чествовать во время торжественного собрания 5 марта

Итоги соревнования по социально-экономическому развитию за 2018-й год подвели на Мозырщине. Имена победителей и призеров района станут известны во вторник, 5 марта. Именно в этот день в Городском Дворце культуры соберутся представители лучших производственных, строительных объединений, сферы бытового обслуживания, работники здравоохранения, культуры, образования, спорта и банковского дела. Лидеров назовут в нескольких номинациях: средипромышленных, сельскохозяйственных, строительных организациях, среди предприятий транспорта, связи и энергетики, торговли и общепита. На сцену за заслуженными наградами будут подниматься педагоги, медики, спортсмены, председатели сельисполкомов и руководители учреждений культуры. После торжественного собрания состоится праздничный концерт.