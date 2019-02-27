Педагоги призывают родителей обратить внимание на виртуальную жизнь своих детей

В повседневной суете, среди рабочих вопросов и домашних забот, очень важно не оставлять без внимания собственных детей. Особенно, когда речь идет о пользовании интернетом и популярных социальных сетях. Виртуальный мир стал реальной угрозой. Возраст активных интернет-пользователей снижается. А, значит, попасть в число подписчиков групп сомнительного толка может даже ученик младших классов.

Первая гарантия того, что ребенок не клюнет на опасную удочку соцсетей, – банальная внимательность родителей. В школах Мозырского района сейчас активно проводятся родительские собрания, на которых педагоги поднимают важную тему «Дети и интернет».

В настоящее время в Министерстве образования рассматривают вопрос о возможности ограничения на пользование мобильными телефонами в школах. Тема вызвала много споров. Неоспоримый факт: детям, активно занятым школьными уроками, тренировками, творческими кружками, некогда постоянно серфить в Сети.