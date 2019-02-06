«Парламент как инструмент продвижения молодежной инициативы». Встреча под таким названием прошла в отделе образования Мозырского райисполкома. На ней, кроме инициативной молодежи, присутствовали представители различных ветвей власти.

Школьники и взрослые с активной жизненной позицией собрались в зале отдела образования на встречу, тема которой «Парламент как инструмент продвижения молодежной инициативы». Собраться вместе решили парламентарии разных поколений и разных уровней. Тему «Молодежная политики в РБ и Союзном государстве», в докладе раскрыла Оксана Ковалькова, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Председатель Мозырского районного Совета депутатов Валентина Назаренко рассказала ребятам о задачах, которые ставят перед собой народные избранники.

О своих задачах молодые парламентарии рассказали в ходе короткой презентации. Ее представлял студент Мозырского политехнического колледжа, тренер офиса продвижения инициатив, активный участник стартапа работы Молодежного парламента в г. Столине Денис Васкевич. Найти больше точек соприкосновения и взаимодействия,выработать конкретные предложения и рекомендации по развитию и усовершенствованию работы молодых парламентариев. Такие цели были поставлены перед встречей. Но главная задача, которую призваны решить парламентарии всех уровней – это сделать жизнь мозырян проще и качественней, а сам Мозырь – более привлекательным и удобным для жизни.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ