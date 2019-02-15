Памятное мероприятие, посвященное 30-тилетию вывода войск из Афганистана, прошло в гимназии им. Я. Купалы

12 мозырян не вернулись с афганской войны. В эти дни их вспоминают родственники, сослуживцы и даже и те, кто не был с ними знаком. Памятное мероприятие ко Дню вывода войск из Афганистана прошло и в гимназии им. Я. Купалы.

Свое виденье последней войны Советского Союза учащиеся гимназии представили в форме литературно-театрального представления. Его режиссер-постановщик Светлана Филимонова, учитель-методист, признается, для юных актеров учащихся 8-го класса это стало настоящим испытанием. Внимание зрителей им предстояло удержать не только своей актерской игрой.

Как понять мысли и чувства тех, кому пришлось пережить страшные годы войны? В рамках литературно-театрального представления учащиеся гимназии увидели и оценили творческую работу своих одноклассников. Видеоролик рассказывает о личной встрече с участниками афганской войны.Важная минута любого театрального представления – финальный аккорд аплодисментов. Сегодня они звучат и в память тех 12 афганцев-мозырян, которые не вернулись из своего последнего боя

Вячеслав Приписнов. ТКМ