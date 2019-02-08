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Рубрика: Новости

Очередной сюрприз от кинотеатра «Мир». Нарисуй своего папу и получи приз!

8 февраля 2019, 20:40

Кинотеатр Мир всегда радует мозырян в преддверии дня настоящий мужчин, Дня Защитников Отечества, объявляет конкурс рисунков «Мой папа — самый лучший!». Работы на конкурс «Мой папа самый лучший» принимаются до 21 февраля. В конкурсе могут принять участие рисунки, выполненные в любой технике (рисунок, живопись, графика и др.). Возраст участников – от 6 до 13 лет. На обратной стороне обязательно укажите фамилию и имя, возраст и номер телефона.Победителей и участников ждут призы. Награждение состоится на праздничном мероприятии 23 февраля.

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