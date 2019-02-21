Не упустить каждого ребенка, вовремя заметить сложности и найти решения – задачи педагогов и комиссии по делам несовершеннолетних

Каждая семья индивидуальна. Каждый ребенок – личность. Исходя из этого утверждения, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и строят свою работу. Выявить проблему, разобраться в причинах и помочь разрешить ситуацию в пользу семьи. Вмешательство специалистов происходит только в том случае, если мама и папа ведут асоциальный образ жизни и пренебрегают своими родительскими обязанностями, что естественно отражается на ребенке. В прошлом году в Мозырском районе госорганами были отобраны и на некоторое время помещены в приют 24 ребенка из 13 семей, которые были признаны находящимися в социально опасном положении. После принятия конкретных мер, большинство родителей пересмотрели свой образ жизни и им возвратили детей. То есть в процентном соотношении успешность работы составила более 90 процентов.

Отдельная тема – это работа с так называемыми трудными детьми. Важно узнать причину того, почему ребенок совершил правонарушение. А после анализа всех условий, составить план индивидуальной работы с ним и с его семьей. Милиция упор делает на профилактику и полезную занятость.

Успех воспитания гармоничной личности заключается в тесном взаимодействии семьи и школы, – уверена учитель Елена Бобр. В ее педагогической копилке гран-при на областном конкурсе среди классных руководителей. Плохих детей не бывает, – уверена педагог, – бывают равнодушные взрослые. В современном мире, точнее мирах, реальном и виртуальном, с ребенком нужно быть на одной волне.

Интернет –пространство дает много возможностей при значительной экономии времени, но опасность в том, что между виртуальной жизнью и реальностью границы очень шаткие, порой они стираются. Поэтому очень тщательно нужно следить за тем, чем ребенок увлекается, какие сайты посещает и в какие игры играет.