На предприятии «Мозырские молочные продукции» прошли совместные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

Разгерметизация оборудования на компрессорной станции, в результате которой произошел выброс аммиака. Это легенда учений, которые прошли на базе предприятия «Мозырские молочные продукты». Информацию об условном ЧП работники молокозавода незамедлительно передали в службы экстренного реагирования. До приезда профессионалов самостоятельно приступили к ликвидации аварии: объект обесточили, персонал эвакуировали. Спустя минуты после поступления тревожного вызова на место прибыли сотрудники МЧС, работники газовой службы. Опять же, по легенде учений есть пострадавшие. Им первую медицинскую помощь оказали члены санитарной дружины, а уже после передали врачам скорой помощи. Условное ЧП ликвидируют в кратчайшие сроки. У каждого своя задача, алгоритм действий выверен до деталей. Ведь главная общая цель –минимизировать последствия. Причем, во время отработки учебные действия максимально приближены к реальным условиям. После проведения разведки спасатели устанавливают границы зоны заражения, принимают меры по устранению течи и осаждают аммиачное облако с помощью водяной завесы. Затем результаты учений тщательно проанализируют и проведут работу над ошибками.

«Мозырские молочные продуктов» – химически опасный объект. В случае реальной аварии в потенциальной зоне поражения окажутся более 10 тысяч мозырян. Поэтому на предприятии вопрос безопасности находится в приоритете. Тщательный контроль оборудования, современные системы оповещения, регулярные инструктажи и тренировки, гражданские формирования, которые, как говорится, всегда находятся в боеготовности.

Масштабные учения проходили в рамках республиканской акции «Единый день безопасности». В реализации мозырской акции на молокозаводе принимали участие работники служб экстренного реагирования, спасатели, представители гражданских формирований, газовой службы, жилищно-коммунального хозяйства, ОСВОД. Задача одна на всех – сделать все возможное ради безопасности горожан. В завершении учений работникам показали тематические видеоролики МЧС, а также провели квест «5 шагов спасения».