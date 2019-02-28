Мозырянка подобрала утерянный кошелек и стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Кража»

В одном из мозырских магазинов пенсионерка случайно обронила свой кошелек. Рассеяностью пожилой женщины воспользовалась вторая покупательница, которая заметила сей факт и быстро подобрала чужое имущество. Пенсионерка обратилась в милицию. Картину происшествия помогли восстановить камеры видеонаблюдения. Уже впоследствии правоохранители установили личность той женщины, которая присвоил кошелек. Сейчас мозырянка– фигурант уголовного дело, возбужденного по статье «Кража».

Правоохранители постоянно напоминают, найденную чужую вещь в обязательном порядке нужно вернуть законному владельцу либо отдать в милицию. Ведь присвоение чужого телефона либо кошелька, пускай и утерянного, согласно законодательству трактуется как кража.