Мозырянка Мария Кузнецова стала «Человеком года в сфере культуры» в номинации «Цирковое искусство»

Победителей республиканского конкурса «Человек года в сфере культуры» по итогам 2018чествовали в Минске. Мастерство, талант и организаторские способности руководителя заслуженного любительского коллектива Беларуси образцовой студии циркового искусства «Арена» оценили на самом высоком уровне. Конкурс традиционный, проводится с целью стимулирования творческой и деловой инициативы работников культуры, пропаганды инновационных идей и передового опыта в культурной деятельности.