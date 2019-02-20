С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Мозырянка Мария Кузнецова стала «Человеком года в сфере культуры» в номинации «Цирковое искусство»

20 февраля 2019, 20:54

Победителей республиканского конкурса «Человек года в сфере культуры» по итогам 2018чествовали в Минске. Мастерство, талант и организаторские способности руководителя заслуженного любительского коллектива Беларуси образцовой студии циркового искусства «Арена» оценили на самом высоком уровне. Конкурс традиционный, проводится с целью стимулирования творческой и деловой инициативы работников культуры, пропаганды инновационных идей и передового опыта в культурной деятельности.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»