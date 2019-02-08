Мозырянин рыл траншею для водопровода на собственном участке и оказался в земляном плену. Его спасли сотрудники МЧС

7 февраля на улице Освободителей (это новый коттеджный район в направлении сользавода), мозырянин, 1969, на собственном участке рыл траншею для будущего водопровода, грунт обрушился, и его присыпало землей. На глубине около 2 метров мужчина оказался в земляном плену, самостоятельно выбраться не смог. Потребовалось вмешательство спасателей. При помощи специального оборудования сотрудники МЧС извлекли его из траншеи и передали врачам скорой помощи. С предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» хозяин домовладения был госпитализирован в медицинское учреждение.