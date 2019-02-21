Мозыряне в числе лучших аграриев страны

100-летие Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси собрало в одном зале сотни людей. В Минск, во Дворец Республики были приглашены лучшие аграрии, ветераны отрасли, молодежь, все кто прямо или косвенно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Среди собравшихся – шестеро мозырян во главе с Еленой Федоровной Павлечко, председателем Мозырского райисполкома. Заслуги района в этом году уже были отмечены на областных Дожинках. Мозырщина стала абсолютным лидером по количеству побед. Тогда глава района поднималась на сцену несколько раз. Вклад наших соотечественников признали и на республиканском уровне. Елене Федоровне вручили юбилейную медаль к 100-летию Минсельхозпрода. Высоких наград удостоились и представители сразу двух крупнейших хозяйств района.Среди лучших – главный флагман отрасли Совхоз-комбинат «Заря». «Заря» ежегодно доказывает, не слишком плодородная почва, умноженная на трудолюбие, в произведении дает хороший урожай. В этом году получить стабильный результат удалось, несмотря на сложные погодные условия. Стабильно высокие показатели и в животноводстве. Кстати, мозырская «Заря» была отмечена особо. Благодарность Президента Республики Беларусь, и легковой автомобиль «Джили» стали еще одним подтверждением, что кропотливый, ежедневный труд не остается незамеченным.

Наград удостоились и специалисты Коммунального сельскохозяйственного предприятия «Экспериментальная база «Криничная». «Эксбаза» –хозяйство многопрофильное. Но в основе производство и реализация семян кукурузы. За время работы кукурузокалибровочного завода достигнуты хорошие показатели по программе импортозамещения. Произведено более 120 тысяч тонн семян кукурузы, сэкономлено в валютном эквиваленте более 120 миллионов долларов США. Хозяйство занимает лидирующие позиции в области реализации семян кукурузы и картофеля, имеет развитое животноводство.

Юбилейные медали к 100-летию Министерства сельского хозяйства и продовольствия получили шестеро мозырян. Кроме этого аграрии увезли с масштабного мероприятия ценные подарки – сертификаты на телевизор. Подарки приняты, награды получены. Все это стало тем кредитом доверия, который наши аграрии постараются оправдать в будущем сезоне.