Надежная охрана вверенных объектов, поддержание правопорядка на улицах, раскрытие преступлений, в том числе и по горячим следам. Мозырский отдел Департамента охраны признан лучшим в республике.

Хрустальную сову получил Мозырский отдел Департамента охраны. Не за победу в игре «Что? Где? Когда?», а за первое место порезультатом работы за 2018 год. Это республиканское соревнование. Символичная статуэтка, диплом и новый служебный автомобиль, который пополнил автопарк благодаря высокой оценке заслуг. Сова не зря символ вневедомственной охраны, символ выбран неслучайно. Сова ведет в основном ночной образ жизни и зорко следит за мелкими хищниками, не давая им разгуляться. Это актуально для вневедомственной охраны, ведь долгое время ее называли «ночной милиции» за специфику работы. На сегодняшний день представители этого подразделения выполняют свои обязанности круглосуточно. Надежная охрана вверенных объектов, поддержание правопорядка на улицах, раскрытие преступлений, в том числе и по горячим следам. Мозырский отдел Департамента охраны со своими задачами справляется. К тому же не так давно он расширился, за счет присоединения Ельского и Лельчицкого подразделений.

Репутация, заслуженная десятками лет безупречной работы. На сегодняшний день более 2 800 владельцев квартир решили не рисковать и обезопасили себя от преступного посягательства, доверившись отделу департамента охраны. Предприятия, организации, торговые центры и небольшие магазины уже давно пользуются услугами вневедомственной охраны. Это не дань моде, это гарант надежности. Одна из последних тенденций – учреждения образования района оборудуют тревожными кнопками.Отдел Департамента охраны вносит свой вклад в борьбу с преступностью, поддержание общественного порядка и безопасности. Только за прошлый год раскрыто 88 преступлений, из них более половины по горячим следам. Существенную помощь в борьбе с противоправной деятельностью оказывают четвероногие охранники, в прошлом году служебные собаки помогли задержать 14 преступников.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ