Мозырский государственный педагогический университет им. И.Шамякина отметил 75-летие со дня основания

Мозырский государственный педагогический университет им. Ивана Шамякина отмечает 75-летие. Большой зрительный зал ДК НПЗ переполнен. Множество гостей, преподавателей, студентов, людей, чья жизнь так или иначе связана с ВУЗом. Первым делом вспомнили историю. Огонь просвещения на Полесье зажегся в 1944. Учебное заведение было основано в опаленном Великой Отечественной городе. 240 студентов, 7 кафедр, 27 преподавателей. Владимир Дударенко был в числе студентов первого выпуска. Спустя много лет он пришел в родную альма-матер в качестве ректора.

В настоящее время около трех тысяч студентов, магистрантов и аспирантов обучается на шести факультетах университета. Среди выпускников и студентов семь призеров Олимпийских игр. В университете обучаются 230 иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья.Подготовку и выпуск специалистов осуществляют 13 кафедр. Научные лаборатории, специализированные кабинеты, центры. Современный ритм жизни заставляет ВУЗ развиваться динамично. Мозырский педагогический – это кузница кадров для всей отрасли образования Гомельщины. В день юбилея со сцены было сказано много теплых слов. Гости дарили цветы, подарки и осыпали пожеланиями.

Десятки грамот и благодарственных писем разошлись по адресатам. За активную научно-педагогическую деятельность, многолетнюю работу по подготовке педагогических кадров, личный вклад в развитие ВУЗа и в связи с 75-летием университета. На сцену поднимались преподаватели, методисты, лаборанты, студенты. Эти люди творят современную историю ВУЗа, растят новое поколение учителей, от квалификации которых зависит будущее страны.