Мозырский государственный педагогический университет им. Ивана Шамякина отмечает 75-летие. Большой зрительный зал ДК НПЗ переполнен. Множество гостей, преподавателей, студентов, людей, чья жизнь так или иначе связана с ВУЗом. Первым делом вспомнили историю. Огонь просвещения на Полесье зажегся в 1944. Учебное заведение было основано в опаленном Великой Отечественной городе. 240 студентов, 7 кафедр, 27 преподавателей. Владимир Дударенко был в числе студентов первого выпуска. Спустя много лет он пришел в родную альма-матер в качестве ректора.
В настоящее время около трех тысяч студентов, магистрантов и аспирантов обучается на шести факультетах университета. Среди выпускников и студентов семь призеров Олимпийских игр. В университете обучаются 230 иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья.Подготовку и выпуск специалистов осуществляют 13 кафедр. Научные лаборатории, специализированные кабинеты, центры. Современный ритм жизни заставляет ВУЗ развиваться динамично. Мозырский педагогический – это кузница кадров для всей отрасли образования Гомельщины. В день юбилея со сцены было сказано много теплых слов. Гости дарили цветы, подарки и осыпали пожеланиями.
Десятки грамот и благодарственных писем разошлись по адресатам. За активную научно-педагогическую деятельность, многолетнюю работу по подготовке педагогических кадров, личный вклад в развитие ВУЗа и в связи с 75-летием университета. На сцену поднимались преподаватели, методисты, лаборанты, студенты. Эти люди творят современную историю ВУЗа, растят новое поколение учителей, от квалификации которых зависит будущее страны.
Мозырский государственный педагогический университет им. И.Шамякина отметил 75-летие со дня основания
Мозырский государственный педагогический университет им. Ивана Шамякина отмечает 75-летие. Большой зрительный зал ДК НПЗ переполнен. Множество гостей, преподавателей, студентов, людей, чья жизнь так или иначе связана с ВУЗом. Первым делом вспомнили историю. Огонь просвещения на Полесье зажегся в 1944. Учебное заведение было основано в опаленном Великой Отечественной городе. 240 студентов, 7 кафедр, 27 преподавателей. Владимир Дударенко был в числе студентов первого выпуска. Спустя много лет он пришел в родную альма-матер в качестве ректора.
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