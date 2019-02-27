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Рубрика: Новости

Мозырский ДСК возводит около 30% жилья в Гомельской области

27 февраля 2019, 21:01

По плану в нынешнем 2019 году в Гомельской области будет построено 475 тыс. кв.м. жилья. Одним из лидеров строительного комплекса Гомельщины является ОАО «Мозырский ДСК», на долю которого приходится около 30% возводимого жилья. На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование по производству энергоэффективных (утепленных) сэндвич-панелей и открыт цех по производству оконных стеклопакетов. Строители ОАО «Мозырский ДСК» в настоящее время возводят дома по всей Гомельской области и завершают строительство десяти 100-квартиных домов в России в городе Курск.

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