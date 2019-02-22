Мозырские правоохранители задержали серийного дачного вора

Пока дачники отдыхали в своих квартирах от дел огородных, 51-летний житель Мозырского района наоборот активизировал свою деятельность, криминальную. Объектами преступного посягательства стали дома на территории сразу трех садоводческих кооперативов, расположенных вблизи деревни Лубня. Их названия «Швейник», «Музыкант» и «Комплект». Дачного вора интересовала электропроводка, в частности медь. А в двух домах мужчина прихватил еще бензопилу и газонокасилку. Проникал в основном через разбитое окно. Действовал и под покровом ночи, и днем. Ведь дачные поселки в большинстве своем в зимнее время пустуют. Пока в уголовном деле 9 эпизодов. Но следователи не исключают того, что фактов воровства в дальнейшем будет выявлено гораздо больше.