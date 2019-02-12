Мозырская сортоиспытательная станция «Прудок» – одна из лучших в республике

На Мозырской сортоиспытательной станции «Прудок» подвели итоги работы и наградили лучших работников. На торжественную церемонию приехало руководство района и головного предприятия.

Мозырская сортоиспытательная станция «Прудок» уникальное в своем роде предприятие. Аналогичных в республике всего 11. Испытание новых сортов растений – главная цель станции. Научно- исследовательская деятельность направлена на получение достоверных результатов об испытываемых сортах. В Прудке три участка – зерновой, овощной и плодово-ягодный. Картинка осени – молодой сад. Деревья щедро увешены аппетитными сладкими сочными яблоками. А еще есть клубники, смородина. На станции испытывается сотни сортов овощей, ягод, зерна. Однако сортоиспытание – это не единственный вид деятельности сельхозпредприятия. За время своего существования станция превратилась из узкоспециализированного подразделения по испытанию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в многоотраслевое хозяйство. Прудок – один из лучших в районе поставщиков молока, причем качество реализованного молока сорта экстра доходит до 80 процентов. Можно говорить о том, что сортоиспытательная станция не теряется на фоне других предприятий района и по привесам крупнорогатого скота, по урожайности зерновых. Среди аналогичных предприятий республики Прудок – в лидерах практически по всем показателям.

В актовый зал сортоиспытательной пригласили лучших работников. Грамоты от предприятия, от райисполкома. За труд и преданность нелегкому делу. А подарок всем творческий – выступление местного фольклорного коллектива.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ