Молодые и талантливые мозыряне приняли участие в областном этапе республиканского проекта «100 идей для Беларуси»

У студента физико-инженерного факультета Мозырского педуниверситета Максима Томашевича – принципиально новый взгляд на сервисное обслуживание мобильных устройств. Свой проект удаленной поддержки смартфонов молодой человек представил на областном этапе республиканского соревнования «100 идей для Беларуси». Для работы службы поддержки еще предстоит многое сделать. Но идеей мозырского студента уже заинтересовались в Гомельском технологическом парке и предложили Максиму реальную помощь в реализации стартапа. Большое будущее ждет и еще одну идею – образовательный проект «Сделай правильный выбор». Его на области представили активисты районного комитета БРСМ Диана Мишура и Михаил Кутько. Школьники будут пробовать себя в роли студентов, а потом делиться информацией с ровесниками. Такая профориентационная работа позволит охватить максимальное количество будущих абитуриентов. Главная задача проекта «100 идей для Беларуси» – максимально заинтересовать молодежь научной деятельностью, дать возможность проявить себя и развиваться.