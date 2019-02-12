Мольба о помощи, которую никто не услышал. В Гомельской области фиксируется увеличения попыток самоубийства среди несовершеннолетних

Самоубийство – мольба о помощи, которую никто не услышал. По данным Всемирной организации здравоохранения во всем ежегодно происходит около миллиона суицидов, среди них по данным официальной статистики ежегодно погибает около 3 тысяч детей и подростков. В Гомельской области фиксируется увеличения попыток самоубийства среди несовершеннолетних.

В Мозыре в этом году было несколько попыток самоубийства среди подростков. К примеру, мальчик решился свести счеты с жизнью из-за несчастной любви. Конфликты с родителями, сверстниками, проблемы с учебой, чувство одиночества. Причин, из-за которых ребенок может решиться на отчаянный шаг, множество. Это реакция на проблему, которая кажется ему непреодолимой. А зачастую – это просто опасный способ обратить на себя внимание, это протест. Число демонстративных попыток в 10-15 раз больше, чем завершенных. Специалисты говорят, есть определенный перечень признаков, которые указывают на то, что ребенок решился на суицид, главная задача взрослого не пропустить тревожные звоночки.Конфликтная ситуация для ребенка может складываться из незначительных, мимолетных по мнению взрослых, неурядиц. У подростка с его максимализмом, эгоцентричностью, неспособностью и неумением прогнозировать жизнь, создается ощущение безысходности, рождается чувство отчаянья, одиночества. Рядовая конфликтная ситуация для ребенка может стать суицидоопасной. Специалисты разработали определенный алгоритм поведения для родителей подростка.

Формирование представлений о смерти у детей проходит в несколько этапов. Ребенок формально знаком с атрибутами ухода из жизни, но эти знания не соотносит с собственной личностью. Для него конечность жизни представляется как длительное отсутствие. Привлекает возможность считаться умершим для окружающих, но наблюдать за ними со стороны и видеть их раскаянье. Подросток не осознает необратимость своих действий. Поэтому так важно родителям вовремя заметить проблему, а это возможно только при тесном общении, духовной близости.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.