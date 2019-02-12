«Модный базар» – тратишь мало, покупаешь много.Одеваемся всей семьей!

Ярмарка «Модный базар» открылась в здании Речного вокзала. Это возможность быстро и по приемлемым ценам обновить свой гардероб, приобрести различного рода товары, которые не всегда есть в магазинах, мед, косметику, важные мелочи для дома. А представительниц прекрасной половины человечества заинтересует экспозиция под завораживающим для дам названием «МЕХОМАНИЯ».

Арина Карабун уже давно хотела украсить свой гардероб шубой из натурального меха. Поэтому, как только девушка узнала о том, что в Мозырь приехала «Мехомания» – сразу в числе первых покупателей. Зима еще не закончилась, а, значит, самое время воплотить свою мечту.

У Раисы Пантелеевны уже есть две шубы. Но женщина уверена, что шуб много не бывает. Это покупка актуальна во все времена. Формула успеха долгоиграющей покупки – красиво, тепло и комфортно. На «Мехомании», которая заняла практически весь второй этаж Речного вокзала, представлено более 120 моделей изделий из мутона и норки. Различной длины, цвета, размеров, классические и те, которые привлекут к будущей хозяйке всеобщее внимание, модели молодежные и те, которые подчеркивают статус. Вся продукция фабричная, российских производителей. При наличном расчете предусмотрены скидки.

«Мехомания» будет располагаться в речном вокзале по 19 февраля включительно. Так что еще есть время посетить, выбрать, намерить и, конечно же, купить. А к новой шубе обязательно нужна новая шапка. На ярмарке «Модный базар» это предусмотрели. Модели выполнены из различных материалов, широкая цветовая гамма, профессиональная консультация продавца поможет не растеряться в разнообразии и сделать правильный выбор. На экспозиции представлен перечень товаров, который позволяет не только купить все и сразу, но и сделать это по приемлемым ценам. Кремы на натуральных ингредиентах, маски, скрабы, масла, зубные пасты, бальзамы и многое другое, что необходимо каждой женщине для правильного ухода за кожей и волосами. А пасечники привезли натуральный мед, причем, в различных вариациях и в качестве профилактики от различных болезней. В период распространения гриппа и ОРИ эта тема как никогда актуальна.

А совершенные на ярмарке покупки, можно и нужно отметить полезным витаминизированным чаем. Гармоничным дополнением к чаепитию станут восточные сладости, которые привезли в мозырь восточные продавцы.В Речном вокзале расположился базар не только модный, но и полезный. Отдельный стенд заинтересует приверженцев здорового образа жизни. Органические злаки, амарантовая мука, самодельное подсолнечное масло. Кстати, у желающих приобрести настоящее масло изо льна, выжимать его будут на глазах у покупателя. Выставка «Модный базар» продлится в речном вокзале до 24 февраля.