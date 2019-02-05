Куда пропала Рыжуля?

На прошлой неделе в эфире «Телеканала «Мозырь» выходил сюжет о мозырской собаке-путешественнице Рыжуле, которая на дизеле уехала в Житковичи, а благодаря волонтерам обратно вернулась на такси. После выхода сюжета Рыжуля пропала, очевидцы говорят, что в это время в микрорайоне «Железнодорожный» работали службы отлова. Продолжение истории смотрите далее.

Волонтер Кристина Чегодаева уже отчаялась найти свою подопечную. Девушка была опекуном дворняжки Рыжули. Позитивная рыжая собака стала известна после того, как совершила путешествие на дизеле в Житковичи, а после вернулась обратно с комфортом на такси. После съемки Рыжуля пропала.

Рыжуля была участницей программы по регулированию численности бездомных животных, которую уже четыре года проводит общественная организация «Верные друзья». В ее рамках животное, исключительно не агрессивное по характеру, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно на улицу, предварительно одев на ухо красную серьгу. Операция, лекарственные препараты, 10-дневная реабилитация проводится всегда за счет пожертвований неравнодушных. За годы через программу прошла сотня собак. В участке по отлову безнадзорных животных ситуацию с Рыжулей прокомментировали по телефону. Специалисты исключают вероятность того, что Рыжулю отловили. У них есть договоренность с зоозащитниками и собак с красными бирками они не трогают. Возникает вопрос: куда пропала героиня нашего сюжета? Хочется надеяться, что она вновь отправилась в путешествие. Ведь людям свойственно верить в то, во что хочется. Так проще.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ