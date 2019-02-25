Ко Дню защитников Отечества Белстат подготовил тематическую «мужскую» подборку

На 10 девчонок по статистике 9 ребят. Строки из известной песни не совсем точны, но, по сути, актуальны для Беларуси. Женщин в стране больше. В общей численности населения на протяжении долгого времени удельный вес мужчин остается неизменным − 46,6%, отмечают в Национальном статистическом комитете.По предварительным данным, на начало 2019 года численность мужчин в республике составила 4 миллиона 416 тыс. человек.

В Белстате подчеркнули, что, как и ранее, три четверти мужского населения республики – горожане, каждый четвертый из них живет в Минске. Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте высокий – 82%. Средний возраст занятых мужчин составляет почти41 год. Преимущественно мужскими являются такие сферы, как строительство, транспорт, почтовая и курьерская деятельность», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «промышленность, информация и связь».В 2018 году в брак вступили более 60 с половиной тысяч мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20 – 29 лет.