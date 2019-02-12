Почти 10 тысяч просмотров на ютубе собрал клип известной мозырской исполнительницы Даши Коркиной «Мама». Молодая талантливая девушка не побоялась поднять в своем творчестве очень деликатную тему абортов и не рожденных детей.
Имя талантливой исполнительницы и автора песен Даши Коркиной на слуху у многих мозырян. Она училась у известных педагогов, выступала на городских мероприятиях, как соло-вокалистка или участница хип-хоп проекта «Эксли» и проектов Театра танца «Алексис». Несколько лет назад девушка переехала в белорусскую столицу. И сегодня мама двоих детей продолжает развиваться в творчестве и не боится поднимать сложные, острые и актуальные темы.
Клип на песню «Мама» уже собрал на ютубе почти 10 тысяч просмотров. Это музыкальное обращение не рожденного ребенка к самому близкому человеку трогает до глубины души и заставляет сопереживать и даже плакать как женщин, так и мужчин.
Над клипом работали всего несколько человек, но небольшая команда сделала огромное дело. В казалось бы, прогрессивном, 21 веке, много говорят о семейных ценностях, здоровье и отношениях между мужчинами и женщинами. Но при этом количество прерванных беременностей продолжает оставаться высоким. Современная молодежь мыслит и видит картинками. И, возможно, именно песня Даши Коркиной «Мама» станет для старшеклассников и студентов тем самым ярким наглядным пособием, которое лучше любой часовой лекции.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Клип Даши Коркиной «Мама»
Почти 10 тысяч просмотров на ютубе собрал клип известной мозырской исполнительницы Даши Коркиной «Мама». Молодая талантливая девушка не побоялась поднять в своем творчестве очень деликатную тему абортов и не рожденных детей.
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