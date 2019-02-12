Клип Даши Коркиной «Мама»

Почти 10 тысяч просмотров на ютубе собрал клип известной мозырской исполнительницы Даши Коркиной «Мама». Молодая талантливая девушка не побоялась поднять в своем творчестве очень деликатную тему абортов и не рожденных детей.

Имя талантливой исполнительницы и автора песен Даши Коркиной на слуху у многих мозырян. Она училась у известных педагогов, выступала на городских мероприятиях, как соло-вокалистка или участница хип-хоп проекта «Эксли» и проектов Театра танца «Алексис». Несколько лет назад девушка переехала в белорусскую столицу. И сегодня мама двоих детей продолжает развиваться в творчестве и не боится поднимать сложные, острые и актуальные темы.

Клип на песню «Мама» уже собрал на ютубе почти 10 тысяч просмотров. Это музыкальное обращение не рожденного ребенка к самому близкому человеку трогает до глубины души и заставляет сопереживать и даже плакать как женщин, так и мужчин.

Над клипом работали всего несколько человек, но небольшая команда сделала огромное дело. В казалось бы, прогрессивном, 21 веке, много говорят о семейных ценностях, здоровье и отношениях между мужчинами и женщинами. Но при этом количество прерванных беременностей продолжает оставаться высоким. Современная молодежь мыслит и видит картинками. И, возможно, именно песня Даши Коркиной «Мама» станет для старшеклассников и студентов тем самым ярким наглядным пособием, которое лучше любой часовой лекции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ