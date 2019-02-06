Гриппа официально нет, а вот уровень ОРИ повышен

Гриппа пока нет, а вот острые респираторные инфекции разыгрались. Высокая температура, которую не сбивают за несколько суток жаропонижающие и даже антибиотики, лающий кашель, дающий легочные осложнения, слабость. С такими симптомами через городские поликлиники прошли тысячи мозырян.

Ситуация во взрослых поликлиниках –далеко не показатель эпидобстановки. Наиболее активно болеют маленькие мозыряне. Вот в детской поликлинике каждый день настоящие аншлаги. По информации ЦГП, ежедневно в начале недели за помощью обратилось около 3000 детей. Но врачи считают, что пик заболеваемости уже достигнут, острые респираторные инфекции потихоньку отступают.

Будет ли новый всплеск инфекций, медики, конечно, гарантировать не могут. Респираторные инфекции – штука непредсказуемая. Зависят и от погоды, и от иммунитета, и много еще от чего. Но встречи с ними можно все же избежать. Активный образ жизни, витамины, проветривание, повязки, и , конечно же, враги простуд – чеснок и шиповник.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ