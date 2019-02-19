Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь боеприпасы

16 февраля в пункте пропуска «Александровка» при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Chevrolet мозырские пограничники в подлокотнике между сиденьями обнаружили три патрона калибра 12 мм к охотничьему ружью. Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 49-летний гражданин Украины.

За незаконное перемещение патронов через границу в отношении жителя Киевской области начата проверка. Боеприпасы изъяты для проведения экспертизы.