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Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь боеприпасы

19 февраля 2019, 20:38

16 февраля в пункте пропуска «Александровка» при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Chevrolet мозырские пограничники в подлокотнике между сиденьями обнаружили три патрона калибра 12 мм к охотничьему ружью. Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 49-летний гражданин Украины.
За незаконное перемещение патронов через границу в отношении жителя Киевской области начата проверка. Боеприпасы изъяты для проведения экспертизы.

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